Фабрегас: "Челси" не хватало такого игрока, как Зийеш"

Экс-полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас считает, что вингер Хаким Зийеш может стать ключом к успешному выступлению "синих" в этом сезоне.

Из-за травмы колена дебют Зийеша за "Челси" задержался до октября, однако Хаким блестяще себя проявил в сыгранных матчах, убедив Фабрегаса, что именно такого игрока и не хватало команде Фрэнка Лэмпарда.



"Он очень хороший игрок. Он обладает видением, необходимым для команды топ-уровня вроде "Челси", чтобы побеждать и становиться чемпионом".



"Вы могли видеть, что в прошлом сезоне и, возможно, начале этого им не хватало идей, но у Зийеша есть этот последний пас".



"Он не только видит эту возможность для паса, но и способен сделать его правильно, в правильное время".



"Он может созидать и делать вещи, которые защитники не ожидают. Они не ожидают таких передач, которыми ты можешь застать их врасплох и создать возможность для Тимо Вернера убежать в прорыв, в чем он хорош".



"Именно поэтому я думаю, что "Челси" может мощно выступить в этом году", — сообщил Фабрегас 90min.