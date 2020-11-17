Фабрегас: "Челси" не хватало такого игрока, как Зийеш"
Экс-полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас считает, что вингер Хаким Зийеш может стать ключом к успешному выступлению "синих" в этом сезоне.
Из-за травмы колена дебют Зийеша за "Челси" задержался до октября, однако Хаким блестяще себя проявил в сыгранных матчах, убедив Фабрегаса, что именно такого игрока и не хватало команде Фрэнка Лэмпарда.
"Он очень хороший игрок. Он обладает видением, необходимым для команды топ-уровня вроде "Челси", чтобы побеждать и становиться чемпионом".
"Вы могли видеть, что в прошлом сезоне и, возможно, начале этого им не хватало идей, но у Зийеша есть этот последний пас".
"Он не только видит эту возможность для паса, но и способен сделать его правильно, в правильное время".
"Он может созидать и делать вещи, которые защитники не ожидают. Они не ожидают таких передач, которыми ты можешь застать их врасплох и создать возможность для Тимо Вернера убежать в прорыв, в чем он хорош".
"Именно поэтому я думаю, что "Челси" может мощно выступить в этом году", — сообщил Фабрегас 90min.
17.11.2020 11:00
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Последние комментарии:
И десятки за год не положит. Хаверц и Зиеш - два трансфера, которые по окончанию сезона будут сражаться за звание провальнейшего в Лиге.
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и такого тренера, как Лэмпард:)
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после Фабра в Челси не было того последнего обостряющего паса, Жоржиньо гавно в этом плане
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