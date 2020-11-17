"Арсенал" — один из четырех претендентов на Собослаи

"Арсенал" является одним из четырех клубов, которые ведут борьбу за полузащитника "Ред Булл" Доминика Собослаи.

Ранее в ноябре агент 20-летнего венгра Матьяш Эстерхази подтвердил, что "Арсенал" заинтересован в приобретении его клиента.



Однако Собослаи входит в шорт-лист желанных целей и других европейских тяжеловесов, среди которых Daily Mail называет "Баварию", "Реал" и "Милан".



В своем недавнем интервью легенда "Баварии" Лотар Маттеус даже сравнил Собослаи с атакующим полузащитником "Челси" Каем Хаверцем и легендой венгерского футбола Ференцем Пушкашем.



Добавим, что трансфер Доминика, который выигрывал чемпионат и Кубок Австрии с "Ред Булл" в каждом из двух предыдущих сезонов, оценивается в 23 миллиона фунтов.