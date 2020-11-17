Артета: "Арсеналу" предстоит долгий путь"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признал, что его клубу предстоит "долгий путь" туда, где "канониры" хотят видеть себя.
На этот международный перерыв "Арсенал" ушел, проиграв четыре из шести последних матчей в Премьер-Лиге и занимая только 11-ю позицию в таблице.
Артета понимает, что обязан уже сейчас добиваться хороших результатов, несмотря на то, что формирование команды далеко от завершения.
"Боюсь, нам еще предстоит долгий путь. Мы находимся в процессе".
"Мы обязаны немедленно давать результат. Наш с клубом вызов состоит в том, чтобы побеждать как можно быстрее — в каждом матче каждого соревнования".
"Пока что мы провели 14 матчей во всех соревнованиях в этом сезоне, выиграли 10 из них и четыре проиграли, но эти четыре поражения случились в Премьер-Лиге, поэтому здесь наблюдается небольшой дисбаланс".
"Нам предстоит еще многое сделать, в краткосрочной и среднесрочной перспективах. Мы стали свидетелями множества изменений — не только на поле, но и структурных для нас как для клуба. За последние три-четыре месяца много всего случилось, и это было сложное время", — сообщил Артета официальному веб-сайту "Арсенала".
17.11.2020 09:00
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То есть в чемпионшип?)
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