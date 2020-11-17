Бегович: "Кепа способен доказать, что каждый ошибается насчет него"

Бывший голкипер "Челси" Асмир Бегович уверен, что Кепа Аррисабалага способен доказать неправоту своих критиков.

В 2018 году Кепа стал самым дорогим голкипером в мире, будучи приобретенным у Атлетика" из Бильбао за 71 миллион фунтов. Однако игра 26-летнего испанца совершенно не соответствовала его ценнику.



В результате Кепа подтолкнул "Челси" к покупке Эдуара Менди в минувшее трансферное окно, а сам перестал быть первым номером "синих", поплатившись за череду ляпов.



Однако Бегович сохраняет веру в своего коллегу по профессии. Асмир убежден, что Кепа еще проявит себя как голкипер топ-уровня, даже если для этого ему придется сменить клуб.



"Думаю, у них не все пошло по плану. Такого рода ситуации всегда непредсказуемы. Если ты потратил кучу денег на игрока, это еще не означает, что трансфер будет удачным. Это зависит от множества факторов".



"Менди пришел и играет очень, очень хорошо. Думаю, он придал им надежности на последнем рубеже. Он производит сильное впечатление, за ним приятно наблюдать. Я наслаждаюсь его игрой".



"Но способен ли Кепа доказать, что каждый ошибается насчет него? Это возможно".



"Думаю, Кепа — очень хороший голкипер, он очень хорошо выступал в Испании до своего перехода в "Челси", и очевидно, это было довольно непростое время для него".



"Он обладает большим мастерством, и я уверен, он добьется огромного успеха — в "Челси" или где-либо еще".



"Когда ты такой классный игрок, это лишь вопрос времени, прежде чем твоя ситуация начнет налаживаться", — сообщил Бегович talkSPORT.