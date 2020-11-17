Дешам предупредил Жиру

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам вынес предупреждение нападающему "Челси" Оливье Жиру.

Как и в первой половине прошлого сезона, сейчас Жиру оказался вновь крайне ограничен в игровой практике. Однако если тогда единственным реальным конкурентом Оливье был Тэмми Абрахэм, то теперь "синие" располагают в нападении еще и Тимо Вернером.



Поэтому Дешам предупреждает, что 34-летний француз, сыгравший лишь полчаса в Премьер-Лиге в этом сезоне, должен изменить свою ситуацию, если хочет принять участие в Евро-2020.



"То, что происходит с ним сейчас, не может продолжаться, и он знает это. Нам нужно, чтобы к марту эта ситуация разрешилась", — сообщил Дешам RTL.