Полузащитник "Арсенала" Мохамед Эльнени заразился коронавирусом во время поездки в сборную Египта. Болезнь игрока протекает без симптомов.

Напомним, лишь в минувшую пятницу COVID-19 был диагностирован у партнера Эльнени по национальной команде в лице нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.



Как сообщает Федерация футбола Египта, Мохамед успел сдать три теста с отрицательным результатом, в том числе за день до минимальной победы над Того в субботу. В том матче "канонир" сыграл все 90 минут.



Прибыв в Того на ответный квалификационный матч Кубка Африки, Эльнени узнал, что его очередной тест дал положительный результат. Теперь 28-летний полузащитник возвращается в Каир и садится на 10-дневную самоизоляцию.



Добавим, что теперь Эльнени придется пропустить матч "Арсенала" против "Лидса" в ближайшее воскресенье в рамках Премьер-Лиги, а также выезд к "Мольде" 26 ноября в рамках Лиги Европы.