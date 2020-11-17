Хендерсон и Стерлинг досрочно вернулись в свои клубы на лечение

Полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон и вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг были отпущены из расположения сборной Англии по причине травм.

Хендерсон получил мышечную травму ноги в матче Лиги Наций против сборной Бельгии в минувшее воскресенье, будучи замененным в перерыве.



Стерлинг в свою очередь вообще не принимал участия в этом матче, поражение в котором (2:0) лишило англичан шансов на выход в плей-офф турнира. Рахим не успел залечить икроножную мышцу в срок.



По возвращении из Бельгии главный тренер англичан Гарет Саутгейт, чья команда в среду сыграет против Исландии, принял решение отпустить обоих игроков в свои клубы на лечение.



"Думаю, он будет в порядке к концу недели, но наши матчи — это просто слишком рано про него", — сообщил Саутгейт про Стерлинга, чей клуб в субботу играет против "Тоттенхэма".



А вот левый защитник "Челси" Бен Чилуэлл, вынужденно замененный против бельгийцев еще в первом тайме, пока остается в расположении сборной Англи.