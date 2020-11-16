Адебайор посоветовал Партею выбрать "Арсенал"

Экс-нападающий "Арсенала" Эммануэль Адебайор рассказал, что это он посоветовал Томасу Партею перейти к "канонирам", когда ганский полузащитник колебался.

В заключительный день минувшего трансферного окна "Арсенал" выкупил Партея у "Атлетико" за 45 миллионов фунтов, хотя ранее Томаса сватали и в другие клубы Премьер-Лиги.



27-летний ганец очень хорошо освоился в команде Микеля Артеты, и сделать этот выбор ему помог как раз Адебайор, противоречивая фигура среди фанатов "Арсенала".



"Он сказал мне, что некоторые клубы в Англии — "Арсенал", "Челси", "Манчестер Юнайтед" и другие — проявили к нему интерес, и он нуждается в совете".



"Я посоветовал ему отправиться в "Арсенал", потому что там я получил возможность играть, и я подумал, что это будет хорошо для его развития".



"Арсенал" — это больше, чем клуб. Это семья, и пока что он производит на меня сильное впечатление своей игрой в Премьер-Лиге", — сообщил тоголезец Адебайор Metro.