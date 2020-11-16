Покупка "Ливерпулем" защитника в январе маловероятна

В данный момент "Ливерпуль" не планирует покупать центрального защитника в зимнее трансферное окно.

В данный момент главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп крайне ограничен в выборе центральных защитников, потеряв из-за травм Виргила Ван Дейка, Джо Гомеса, а также вынужденно переведенного на проблемную позицию из опорной зоны Фабиньо.



Пресса уже вовсю сватает в "Ливерпуль" различных защитников, включая Давида Алабу из "Баварии", Глейсона Бремера из "Торино", Калиду Кулибали из "Наполи", Рубена Семеду из "Олимпиакоса" и Дайо Упамекано из "РБ Лейпциг".



Однако The Athletic располагает информацией, что в данный момент чемпионы Премьер-Лиги не собираются выходить на трансферный рынок в январе для укрепления центра обороны или какой-либо другой позиции.



Такова совместная позиция Клоппа и руководства "Ливерпуля" — коллективный разум решил повременить с покупками до лета.



В ближайшие месяцы Клопп собирается больше доверять своей молодежи в лице Натаниэля Филлипса и Риса Уильямса. Кроме того, у Юргена все еще есть Жоэль Матип.