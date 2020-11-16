Обамеянгу пришось спать на полу аэропорта

Капитану "Арсенала" Пьер-Эмерику Обамеянгу вместе со своими партнерами по сборной Габона пришлось спасть минувшей ночью на полу аэропорта в Банжуле, столице Гамбии.

Прилетев в Банжул на важнейший отборочный матч Кубка Африки, габонская делегация узнала, что их не могут выпустить из аэропорта по причине "административной проблемы".



Творившее в аэропорту Обамеянг освещал в социальных сетях, сравнив себя и своих соотечественников с "заложниками".



Зарабатывающий свыше 350 тысяч фунтов в неделю Пьер-Эмерик и другие игроки были вынуждены спать прямо на полу. Из аэропорта габонцев отпустили только утром, после вмешательства правительства.



"Славная работа, КАФ. Такое впечатление, что мы вернулись в 1990-е. Это не демотивирует нас, но люди должны знать, а КАФ должна понести ответственность. На дворе 2020, и мы хотим, чтобы Африка росла, но таким образом этого не добиться".



"Я знаю свою команду, они готовы как никогда прежде. Что касается меня, то они (Гамбия) совершили ошибку, позволив мне поспать пару часов. Сегодня тот самый день!" — написал Обамеянг в твиттере.











