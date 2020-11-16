Моуриньо раскритиковал международный перерыв

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо в свойственной себе саркастической манере раскритиковал перерыв на матчи сборных.

Как и его коллеги из других больших клубов, прежде Моуриньо неоднократно высказывал свое недовольство по поводу чересчур насыщенного графика матчей.



Распустив почти всю свою команду по сборным в разгар пандемии коронавируса, Жозе вынужден со стороны наблюдать за происходящим в мире футбола.



"Удивительная неделя футбола. Замечательные эмоции от матчей национальных команд, превосходные товарищеские игры и полная безопасность".



"Результаты тестов на COVID поступают после матчей, случайные люди выбегают на поле во время тренировок команд и многое другое... После очередной тренировки всего с шестью игроками, пришло время позаботиться о себе", — написал Моуриньо в инстаграме, приложив фотографию себя на спортивном тренажере.



