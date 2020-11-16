Моуриньо раскритиковал международный перерыв
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо в свойственной себе саркастической манере раскритиковал перерыв на матчи сборных.
Как и его коллеги из других больших клубов, прежде Моуриньо неоднократно высказывал свое недовольство по поводу чересчур насыщенного графика матчей.
Распустив почти всю свою команду по сборным в разгар пандемии коронавируса, Жозе вынужден со стороны наблюдать за происходящим в мире футбола.
"Удивительная неделя футбола. Замечательные эмоции от матчей национальных команд, превосходные товарищеские игры и полная безопасность".
"Результаты тестов на COVID поступают после матчей, случайные люди выбегают на поле во время тренировок команд и многое другое... После очередной тренировки всего с шестью игроками, пришло время позаботиться о себе", — написал Моуриньо в инстаграме, приложив фотографию себя на спортивном тренажере.
16.11.2020 20:00
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