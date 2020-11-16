Рейнольдс и Макэлхенни получили зеленый свет на покупку "Рексема"

Голливудские актеры Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни получили зеленый свет на приобретение клуба "Рексем" из пятого английского дивизиона.

Напомним, о намерении голливудских звезд инвестировать в клуб Национальной Лиги стало известно еще в сентябре.



Свое предложение Рейнольдс с коллегой направил объединению болельщиков "Рексема" Wrexham Supporters Trust (WST), которое в данный момент владеет и управляет клубом.



Для одобрения сделки требовалось 75 процентов голосов, однако Рейнольдс и Макэлхенни получили одобрение аж в 98.4 процентов.



Столь подавляющую поддержку Райан и Роб обеспечили себе благодаря обещанию инвестировать в третий старейший футбольный клуб мира 2 миллиона фунтов.



Таким образом, теперь сторонам остается оформить сделку документально. К Рейнольдсу и Макэлхенни перейдет 100-процентный контроль над Wrexham Football Club Limited от WST.