Переговоры "Вулверхэмптона" с Траоре о новом контракте зашли в тупик

Адама Траоре Переговоры "Вулверхэмптона" со своим вингером Адамой Траоре о новом контракте зашли в тупик.

Продлив сотрудничества с игроками вроде Рауля Хименеса, Конора Коуди, Педру Нету и Максом Килменом, "волки" пока никак не могут договориться с Траоре.

Как сообщает The Athletic, клуб с "Молинью" уже сделал сделал Адаме предложение о новой сделке, однако озвученные условия совершенно не устроили 24-летнего вингера.

"Адама понимает, что подписание с ним нового контракта может быть частью стратегии клуба, но он не хочет этого. Он думает, что именно поэтому перестал попадать в стартовый состав. Он слегка раздражен, если честно", — цитирует свой источник издание.

Добавим, что действующий контракт Траоре истекает в 2023 году. В случае продажи 24-летнего игрока сборной Испании "Вулверхэмптон" потребует минимум 36 миллионов фунтов в качестве компенсации.


Метки Вулверхэмптон, контракты, Траоре

Автор mihajlo   

Дата 16.11.2020 18:00

Количество просмотров Просмотров: 630

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. suddenly 16.11.2020 18:50 # suddenly
    За 36 млн какой-нибудь клуб может взять его себе. Вполне норм цена за бегунка.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: