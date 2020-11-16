Переговоры "Вулверхэмптона" с Траоре о новом контракте зашли в тупик

Переговоры "Вулверхэмптона" со своим вингером Адамой Траоре о новом контракте зашли в тупик.

Продлив сотрудничества с игроками вроде Рауля Хименеса, Конора Коуди, Педру Нету и Максом Килменом, "волки" пока никак не могут договориться с Траоре.



Как сообщает The Athletic, клуб с "Молинью" уже сделал сделал Адаме предложение о новой сделке, однако озвученные условия совершенно не устроили 24-летнего вингера.



"Адама понимает, что подписание с ним нового контракта может быть частью стратегии клуба, но он не хочет этого. Он думает, что именно поэтому перестал попадать в стартовый состав. Он слегка раздражен, если честно", — цитирует свой источник издание.



Добавим, что действующий контракт Траоре истекает в 2023 году. В случае продажи 24-летнего игрока сборной Испании "Вулверхэмптон" потребует минимум 36 миллионов фунтов в качестве компенсации.