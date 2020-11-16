Травма Робертсона оказалась незначительной

Энди Робертсон Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк развеял опасения насчет травмы защитника "Ливерпуля" Энди Робертсона.

Напомним, Робертсон пропустил матч шотландцев в Лиге Наций против сборной Словакии накануне из-за проблем с задней поверхностью бедра.

Это стало тревожной новостью для "красных", чей лазарет и так переполнен. К счастью, опасения насчет Энди напрасны — 26-летний защитник даже может сыграть против сборной Израиля в среду.

"Энди, наверное, чувствовал себя чуть хуже, чем остальные, и поэтому я оставил его вне игры. Для него было бы слишком рискованно сыграть".

"Однако он поедет в Израиль, поэтому мы оценим его состояние уже там, и я надеюсь, он сможет выйти на поле. Это было бы хорошо, потому что мы хотим, чтобы наш капитан был на поле", — цитирует Кларка Daily Mirror.


Метки Ливерпуль, Робертсон, сборная Шотландии, травмы

Автор mihajlo   

Дата 16.11.2020 17:00

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  1. suddenly 16.11.2020 17:21 # suddenly
    "Однако он поедет в Израиль, поэтому мы оценим его состояние уже там, и я надеюсь, он сможет выйти на поле. Это было бы хорошо, потому что мы хотим, чтобы наш капитан был на поле", — цитирует Кларка Daily Mirror.

    Правильно. Если травма несерьёзная, значит надо её усугубить. Для этого ведь игры сборных и придуманы.

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