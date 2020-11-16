Скоулз рассказал, что мог перейти в "Эвертон"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз рассказал, что Фил Невилл звал его в "Эвертон".

Повесив бутсы на гвоздь в 36-летнем возрасте в 2011 году и даже сыграв благодарственный матч на "Олд Траффорд", в начале 2012 Скоулз решил возобновить игровую карьеру.



К счастью для Пола, "Юнайтед" согласился принять его обратно, потому что в противном случае англичан мог бы присоединиться к своему партнеру по "Классу 92" в "Эвертоне".



"Я вернулся в клуб в сентябре (2011) и работал вместе с Уорреном Джойсом в команде U-23. Я тренировался каждый день".



"После четырех месяцев отдыха я чувствовал, что моя форма еще никогда не была лучше — мне просто нужен был перерыв. Я сказал Джойсу, что снова хочу играть. Я просто хотел играть — мне было все равно, где это делать".



"Я не ожидал, что "Юнайтед" захочет вернуть меня. Я поговорил с Филом Невиллом, и тот сказал: "Приходи играть за "Эвертон".



"Я никогда не хотел играть за какую-либо другую команду или иметь отношение к какому-либо другому клубу, но будь это моим единственным вариантом, я бы, может, и согласился", — сообщил Скоулз DAZN.