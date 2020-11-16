Саутгейт переболел коронавирусом, скрыв это от игроков
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подтвердил, что он переболел коронавирусом, скрыв это от игроков.
В минувший уикенд издание The Sun сообщило, что в прошлом месяце Саутгейту пришлось самоизолироваться на некоторое время, будучи инфицированным COVID-19.
После поражения 2:0 от Бельгии Саутгейт подтвердил правдивость этой истории. Сейчас Гарет полностью восстановился, а о его болезни знал лишь узкий круг людей, куда футболисты не входят.
"У меня действительно был этот вирус, мне весьма повезло переболеть им не так серьезно, в отличие от многих других людей в нашей стране".
"Однако нельзя сказать, что это приятно или что ты должен попробовать это. Сейчас все нормально", — цитирует Саутгейта Sky Sports.
16.11.2020 15:00
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когда этого физрука уже попрут из команды? заебал
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