Саутгейт переболел коронавирусом, скрыв это от игроков

Гарет Саутгейт Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подтвердил, что он переболел коронавирусом, скрыв это от игроков.

В минувший уикенд издание The Sun сообщило, что в прошлом месяце Саутгейту пришлось самоизолироваться на некоторое время, будучи инфицированным COVID-19.

После поражения 2:0 от Бельгии Саутгейт подтвердил правдивость этой истории. Сейчас Гарет полностью восстановился, а о его болезни знал лишь узкий круг людей, куда футболисты не входят.

"У меня действительно был этот вирус, мне весьма повезло переболеть им не так серьезно, в отличие от многих других людей в нашей стране".

"Однако нельзя сказать, что это приятно или что ты должен попробовать это. Сейчас все нормально", — цитирует Саутгейта Sky Sports.


Метки Саутгейт, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 16.11.2020 15:00

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