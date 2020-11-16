Далглиш вынес свой вердикт насчет Филлипса и Уильямса

Легенда "Ливерпуля" Кенни Далглиш вынес свой вердикт насчет молодых защитников "красных" Натаниэля Филлипса и Риса Уильямса.

Травмы Джо Гомеса, Фабиньо и Виргила Ван Дейка не оставляют главному тренеру "Ливерпуля" Юргену Клоппу иного выбора, кроме как довериться 23-летнему Филлипсу и 19-летнему Уильямсу.



Двое этих молодых игроков плюс склонный к травмам Жоэль Матип — вот и весь выбор Клоппа в центре обороны на ближайшие недели. Однако Далглиш уверен, что Юрген разберется.



"Никому не будет легко заменить таких игроков, но в свои 19 лет Уильямс не так уж плохо сыграл против "Аталанты". Он вышел и выдержал это испытание, первым же выносом мяча головой развеяв сомнения. Нэт в свою очередь хорошо проявил себя в другом матче".



"Смогут ли они стать долгосрочным решением, нам еще предстоит увидеть, но Нэт побывал в аренде в Германии в прошлом сезоне и был хорош, поэтому он, возможно, чуть опытнее".



"Как я уже сказал, у них есть пара вариантов, и эти парни хотят играть".



"Возможно, это не лучшее время для них, потому что в следующем матче "Ливерпулю" играть против "Лестера", но большинство своих решений Юрген принимает правильно, и я не сомневаюсь, что здесь он тоже не ошибется", — сообщил Далглиш Liverpool Echo.