Эшли Коул уверен, что Чилуэлл оправдывает свой ценник

Легенда "Челси" Эшли Коул уверен, что новичок "синих" Бен Чилуэлл оправдывает свой ценник в 50 миллионов фунтов.

После своего перехода из "Лестера" Чилуэлл сыграл уже 10 матчей за "Челси" с учетом всех соревнований. Коул доволен тем, какой футбол демонстрирует его преемник на позиции левого защитника, и совершенно не думает, что "синие" переплатили.



"Думаю, он очень хорошо выступает за "Челси". Ему помогло то, что он пришел в молодую команду. С первой минуты он был голоден доказать, что достаточно хорош и стоит заплаченных за него денег, потому что 50 миллионов фунтов — это внушительный ценник".



"Когда мы разговаривали, он сказал мне: "Я хочу перейти и заиграть на высоком уровне. Что я должен делать?"



"Я ответил ему: "Слушай, просто продолжай упорно работать. Ты должен хотеть играть за клуб, хотеть побеждать".



"Он пришел и сразу же принялся делать это. Думаю, с ним "Челси" выглядит лучше в обороне. Их игра стала более сбалансированной".



"Думаю, он может владеть мячом в каждой зоне — в обороне, в середине поля, а также поддерживать атаку благодаря умению отдать пас любого вида. Он может пробить, он может комбинировать", — сообщил Коул Sky Sports.