Грилиш вдохновлялся игрой Де Брюйне и Коутиньо перед матчем с Бельгией

Плеймейкер "Астон Виллы" Джек Грилиш назвал имена двух футболистов, игрой которых он вдохновлялся перед своим первым в карьере появлением в стартовом составе сборной Англии на соревновательный матч.

Несмотря на поражение англичан от Бельгии со счетом 2:0 накануне вечером, Грилиш проявил себя с лучшей стороны в этом матче Лиги Наций.



После игры Джек рассказал, как готовился к столь знаменательному для себя событию.



"Я узнал вчера, что выйду в старте. Я понимал, что это мой шанс, чтобы попытаться проявить себя. Я обожаю это — давление от желания преуспеть".



"Последние 24 часа я смотрел небольшие нарезки своих любимых игроков, как я это делаю перед каждым матчем. Я просто был в возбужденном состоянии".



"Я не нервничал, я просто испытывал восторг и хотел, чтобы матч поскорее начался. Но, естественно, мне жаль, что мы не выиграли".



"Видео с какими игроками я смотрел? Видео с Де Брюйне, видео с Коутиньо. Игроками, которые выступают на моей позиции".



"Я делаю это с детства и делаю до сих пор. Мне не стыдно признать это. Это заводит меня в преддверии матчей", — цитирует Грилиша Daily Mirror.