Фернандеш сравнивает себя со Скоулзом

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш считает, что по своему стилю игры он больше всего похож на легенду "красных дьяволов" Пола Скоулза.

За без малого год выступлений на "Олд Траффорд" Фернандеша сравнивали со многими бывшими игроками "Юнайтед", включая Эрика Кантона.



Но сам Бруну ассоциирует себя с другим игроком. Игроком, которого он считает лучшим полузащитником в истории Премьер-Лиги.



"Возможно, больше всего я похож на Пола Скоулза. Скоулзу нравилось проникать в чужую штрафную, нравилось ассистировать, нравилось забивать много голов".



"Я вспоминаю забавный случай, когда мы играли против "Брюгге" в прошлом сезоне. Мы с Фредом сидели в столовой, и по телевизору показывали голы Пола Скоулза в футболке "Манчестер Юнайтед".



"Мы уже поели, но остались до конца, чтобы посмотреть все его голы. Это забавно, потому что я сказал Фреду: "Посмотри, что делает Пол Скоулз, тебе нужно быть ближе к чужим воротам, потому что иначе ты никогда не забьешь!" И в том матче Фред забил дважды".



"Я очень ценю Скоулза, но в мое время в Португалии нам было сложно следить за английским футболом. Возможно, испанский футбол показывали чаще, и мы выросли на других именах".



"Думаю, Скоулз был одним из лучших полузащитников в мире. В Англии много говорили о Фрэнке Лэмпарде, потому что он забивал много голов и тоже был одним из лучших, а также у вас был Джеррард, но я думаю Скоулз — тот, кто лучше всех делает разницу".



"Прежде чем вы возразите мне, сразу скажу, что я не видел каждого полузащитника в Англии, хорошо? Но из последнего поколения, из этой тройки лучших, для меня Скоулз был самым лучшим", — сообщил Фернандеш в официальном подкасте "Юнайтед".