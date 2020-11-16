У Теллеса снова обнаружен коронавирус

У левого защитника "Манчестер Юнайтед" Алекса Теллеса был повторно диагностирован коронавирус.

После своего перехода из "Порту" в начале октября Теллес пока успел отметиться только одним появлением в футболке "Юнайтед" — против ПСЖ в Лиге Чемпионов.



Вскоре после выезда в Париж тест Алекса на COVID-19 дал положительный результат, и 27-летний защитник сел на карантин, пропустив уже четыре матча своего нового клуба.



Переболев коронавирусом и сдав тест с отрицательным результатом, Теллес смог откликнуться на вызов в сборную Бразилии в этот международный перерыв, а в минувшую пятницу даже вышел на замену против Венесуэлы.



Однако проведенное бразильцами в субботу тестирование вновь обнаружило коронавирус в организме игрока "Юнайтед".



Федерация футбола Бразилии подчеркивает, что Теллес больше не находится в стадии, когда может заразить других, но если и контрольный тест даст положительный результат, Алекс пропустит матч против сборной Уругвая и вновь сядет на карантин, что стало бы ударом по "Юнайтед".