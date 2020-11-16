"Сити" хочет купить Мартинеса или Холанда

"Манчестер Сити" определил два приоритетных варианта на роль преемника для своего нападающего Серхио Агуэро.

Агуэро зарекомендовал себя одним из лучших нападающих Премьер-Лиги всех времен, заслужив легендарный статус в "Сити", где он выступает с 2011 года.



Однако всему рано или поздно приходит конец. "Горожане" по-прежнему не сомневаются в мастерстве Агуэро, но чувствуют, что Серхио осталось не так много на топ-уровне.



Кроме того, на "Этихад" помнят о том, что действующий контракт Агуэро по-прежнему истекает в конце нынешнего сезона. Тогда же Серхио стукнет 33 года.



Как утверждает 90min в эксклюзивном материале, "Сити" все еще надеется заключить новый контракт с Агуэро, но одновременно хочет подписать игрока, который разделит бомбардирское бремя и в перспективе станет преемником Серхио.



У "Сити" по-прежнему есть Габриэль Жезус, но бразилец находится в клубе с 2017 года и за это время так и не показал, что команда может стабильно на него рассчитывать, поэтому "горожане" готовятся выйти на трансферный рынок.



Во главе шорт-листа "Сити" на следующее лето значатся Эрлинг Холанд из дортмундской "Боруссии" и Лаутаро Мартинес из "Интера".



Из этих двоих Мартинес видится более вероятным вариантом. 23-летний аргентинец мечтает о "Барселоне", однако текущая финансовая ситуация на "Ноу Камп" делает такой трансфер невозможным и оставляет "Сити" шанс перехватить соотечественника Агуэро.



В случае с 20-летним Холандом "горожане" рискуют столкнуться с неадекватно задранной ценой и ожесточенной конкуренцией. То же самое можно сказать про Килиана Мбаппе из ПСЖ.