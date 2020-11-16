Де Брюйне подтвердил, что обсуждает новый контракт с "Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне подтвердил, что он начал переговоры со своим клубом о новом контракте.

Планы "Сити" продлить сотрудничество со своим ключевым исполнителем, чей действующий контракт истекает в 2023 году, были нарушены арестом агента Патрика Де Костера в августе.



Де Костер, которого заподозрили в отмывании денег и подделке документов, больше не представляет интересы Де Брюйне, поэтому сейчас "горожане" общаются с Кевином напрямую, и шансы на новую сделку велики.



"Я счастлив в Манчестере. Я в хорошем клубе с хорошими владельцами. Мы немного разговариваем — не сказать, что переговоры в продвинутой стадии. В данный момент я сам представляю себя за столом переговоров".



"Я бы хотел остаться в клубе, так что все проходит легко. Если бы я не хотел остаться, потребовался бы посредник. Но когда ты хочешь остаться, это не так сложно", — цитирует Де Брюйне The Guardian.