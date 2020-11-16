Чилуэлл и Хендерсон получили травмы в матче против сборной Бельгии
Матч сборной Англии в Лиге Наций против Бельгии обернулся травмами защитника "Челси" Бена Чилуэлла и полузащитника "Ливерпуля" Джордана Хендерсона.
Накануне вечером англичане потерпели поражение 2:0, лишившись шансов на выход в плей-офф Лиги Наций. Дополнительной ложкой дегтя стали травмы двух важных игроков.
При этом Чилуэлл был заменен уже на 38-й минуте и уходил с поля, держась за нижнюю часть спины. Для Хендерсона игра была завершена в перерыве, причиной чему стало повреждение мышечного характера.
"Джордан чувствовал некоторое напряжение в мышце. Он чувствовал, что не может продолжить игру. Мы должны будем осмотреть его, когда вернемся домой", — цитирует главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта Goal.
16.11.2020 07:00
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