Чилуэлл и Хендерсон получили травмы в матче против сборной Бельгии

Матч сборной Англии в Лиге Наций против Бельгии обернулся травмами защитника "Челси" Бена Чилуэлла и полузащитника "Ливерпуля" Джордана Хендерсона.

Накануне вечером англичане потерпели поражение 2:0, лишившись шансов на выход в плей-офф Лиги Наций. Дополнительной ложкой дегтя стали травмы двух важных игроков.



При этом Чилуэлл был заменен уже на 38-й минуте и уходил с поля, держась за нижнюю часть спины. Для Хендерсона игра была завершена в перерыве, причиной чему стало повреждение мышечного характера.



"Джордан чувствовал некоторое напряжение в мышце. Он чувствовал, что не может продолжить игру. Мы должны будем осмотреть его, когда вернемся домой", — цитирует главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта Goal.