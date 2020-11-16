Саутгейт похвалил "выдающегося" Грилиша

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт похвалил плеймейкера "Астон Виллы" Джека Грилиша после поражения 2:0 от Бельгии в Лиге Наций.

Своими четырьмя голами и пятью результативными передачами в семи матчах этого сезона Премьер-Лиги, а также своей игрой в товарищеских поединках за сборную Грилиш заслужил место в стартовом составе англичан в воскресенье вечером.



Грилиш впервые в своей карьере вышел в старте сборной Англии на матч соревновательного характера и был, пожалуй, единственным светлым пятном в игре команды Саутгейта. Гарет даже не побоялся назвать футбол в исполнении Джека "выдающимся".



"Сегодня был отличный матч, чтобы понаблюдать его в деле. Его игру невозможно перехвалить".



"Думаю, Джек Грилиш провел абсолютно выдающийся матч. Потеряв Рахима Стерлинга и Маркуса Рэшфорда, мы потеряли много скорости. Но я не могу критиковать нашу атакующую игру, за исключением завершающего действия".



"Я увидел то, что и знал о Джеке. Он тот, кто играет смело. Он берет мяч на сжатом пространстве, у него хорошая техника, и мы знали, что он заработает нам много штрафных. Думаю, он сыграл выдающимся образом — он должен быть доволен собой. Когда он был вызван в сентябре, я объяснил ему, чего мы хотим видеть от него".



"Повысил ли Джек свои шансы чаще выходить в старте? Да, на 100 процентов", — цитирует Саутгейта BBC.



