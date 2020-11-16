Сборная Англии бита бельгийцами

Сборная Англии лишилась шансов на выход в плей-офф Лиги Наций после того, как проиграла в гостях у Бельгии со счетом 2:0.

Относительно товарищеского матча против сборной Ирландии в старте у англичан уцелели лишь Тайрон Мингс, Джек Грилиш и Мейсон Маунт.



Счет в матче был открыт уже на 10-й минуте, когда полузащитник хозяев Юри Тилеманс нанес дальний удар с рикошетом и касанием штанги — 1:0.



Почти сразу же гости могли отыграться, но Ромелу Лукаку на линии ворот остановил мяч после удара головой капитана англичан Харри Кейна.



А в середине тайма бельгийцы удвоили счет. Это Дрис Мертенс образцово исполнил заработанный Кевином Де Брюйне штрафной — 2:0.



В дальнейшем хозяева отдали инициативу сопернику. Англичане достаточно свободно разыгрывали мяч, но реальных моментов практически не имели — большинство ударов выходили неточными. Счет так и не изменился.



Бельгийцы взяли реванш за поражение на "Уэмбли" в прошлом месяце и лишили англичан даже математических шансов на выход из группы.



Сборная Бельгии — сборная Англии — 2:0 (2:0)



Голы: Тилеманс 10, Мертенс 23.



Сборная Бельгии: Куртуа, Алдервейрелд, Денайер, Вертонген, Менье, Витсель, Тилеманс, Торган Азар, Мертенс (Прат 83), Де Брюйне, Лукаку.



Сборная Англии: Пикфорд, Уолкер, Триппьер (Санчо 70), Мингс, Дайер, Чилуэлл (Сака 38), Райс, Хендерсон (Уинкс 45), Маунт (Калверт-Левин 69), Грилиш, Кейн.



Предупреждения: Витсель, Менье, Алдервейрелд.