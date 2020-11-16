Сборная Англии бита бельгийцами

Сборная Бельгии Сборная Англии лишилась шансов на выход в плей-офф Лиги Наций после того, как проиграла в гостях у Бельгии со счетом 2:0.

Относительно товарищеского матча против сборной Ирландии в старте у англичан уцелели лишь Тайрон Мингс, Джек Грилиш и Мейсон Маунт.

Счет в матче был открыт уже на 10-й минуте, когда полузащитник хозяев Юри Тилеманс нанес дальний удар с рикошетом и касанием штанги — 1:0.

Почти сразу же гости могли отыграться, но Ромелу Лукаку на линии ворот остановил мяч после удара головой капитана англичан Харри Кейна.

А в середине тайма бельгийцы удвоили счет. Это Дрис Мертенс образцово исполнил заработанный Кевином Де Брюйне штрафной — 2:0.

В дальнейшем хозяева отдали инициативу сопернику. Англичане достаточно свободно разыгрывали мяч, но реальных моментов практически не имели — большинство ударов выходили неточными. Счет так и не изменился.

Бельгийцы взяли реванш за поражение на "Уэмбли" в прошлом месяце и лишили англичан даже математических шансов на выход из группы.

Сборная Бельгии — сборная Англии — 2:0 (2:0)

Голы: Тилеманс 10, Мертенс 23.

Сборная Бельгии: Куртуа, Алдервейрелд, Денайер, Вертонген, Менье, Витсель, Тилеманс, Торган Азар, Мертенс (Прат 83), Де Брюйне, Лукаку.

Сборная Англии: Пикфорд, Уолкер, Триппьер (Санчо 70), Мингс, Дайер, Чилуэлл (Сака 38), Райс, Хендерсон (Уинкс 45), Маунт (Калверт-Левин 69), Грилиш, Кейн.

Предупреждения: Витсель, Менье, Алдервейрелд.


Метки Лига Наций, обзор матча, сборная Англии, сборная Бельгии

Автор mihajlo   

Дата 16.11.2020 00:40

Количество просмотров Просмотров: 274

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. iskander8sg 16.11.2020 00:58 # iskander8sg
    https://youtu.be/pgVLtbXH9m0

    (ответить)

  2. iskander8sg 16.11.2020 00:52 # iskander8sg
    Eagles - Hotel California

    (ответить)

  3. hunter022 16.11.2020 00:51 # hunter022
    Чилуэлл опять сломался

    (ответить)

  4. brown-ale 16.11.2020 00:50 # brown-ale
    Грилиш лучший в этой днищавой сборной.

    (ответить)

  5. danmancunian 16.11.2020 00:48 # danmancunian
    Любопытный матч, Саутгейту работы вагон и маленькая тележка, как говорится, над сборной.

    (ответить)

  6. anabanana94 16.11.2020 00:46 # anabanana94
    Денайер конченным оказался типом!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: