"Барселона" заинтересована в Мустафи
Защитник "Арсенала" Шкодран Мустафи находится на радаре у "Барселоны".
В этом сезоне Мустафи не выдерживает конкуренции с Габриэлем, Давидом Луисом и Робом Холдингом, проведя лишь 44 минуты в рамках Премьер-Лиги.
Кроме того, контракт Шкодрана истекает следующим летом, и в январе у "Арсенала" будет последняя возможность выручить хоть какие-нибудь деньги за игрока сборной Германии.
Как сообщает каталонское издание Sport, о приглашении Мустафи задумывается главный тренер "Барселоны" Рональд Куман, рассматривая Шкодрана в качестве альтернативы Эрику Гарсии из "Манчестер Сити".
В данный момент "Барселона" испытывает серьезный кадровый дефицит в центре обороны, и Куман надеется решить эту проблему в январе.
16.11.2020 00:05
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Михужло совсем охужел?
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