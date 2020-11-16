"Барселона" заинтересована в Мустафи

Защитник "Арсенала" Шкодран Мустафи находится на радаре у "Барселоны".

В этом сезоне Мустафи не выдерживает конкуренции с Габриэлем, Давидом Луисом и Робом Холдингом, проведя лишь 44 минуты в рамках Премьер-Лиги.



Кроме того, контракт Шкодрана истекает следующим летом, и в январе у "Арсенала" будет последняя возможность выручить хоть какие-нибудь деньги за игрока сборной Германии.



Как сообщает каталонское издание Sport, о приглашении Мустафи задумывается главный тренер "Барселоны" Рональд Куман, рассматривая Шкодрана в качестве альтернативы Эрику Гарсии из "Манчестер Сити".



В данный момент "Барселона" испытывает серьезный кадровый дефицит в центре обороны, и Куман надеется решить эту проблему в январе.