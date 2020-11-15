Стерлинг получил травму в сборной Англии
Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг получил травму икроножной мышцы в сборной Англии.
Как сообщает Daily Mail, изначально Стерлинг значился в стартовом составе англичан на матч Лиги Наций против сборной Бельгии и должен был составить дуэт в нападении с Харри Кейном.
Однако в последний момент главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт решил не рисковать важным для "Сити" игроком. Рахим не прошел фитнес-тест и даже не попал в число запасных.
Это повреждение Стерлинг, забивший пять голов за свой клуб в этом сезоне, получил еще в субботу на тренировке англичан. Успеет ли Рахим восстановиться к матчу Лиги Наций против Исландии в среду, пока неясно.
15.11.2020 23:00
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Да перестаньте! Чему там ломаться, не человек - а маленький комок жопных мышц. Будет живее всех живых.
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