Стерлинг получил травму в сборной Англии

Рахим Стерлинг Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг получил травму икроножной мышцы в сборной Англии.

Как сообщает Daily Mail, изначально Стерлинг значился в стартовом составе англичан на матч Лиги Наций против сборной Бельгии и должен был составить дуэт в нападении с Харри Кейном.

Однако в последний момент главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт решил не рисковать важным для "Сити" игроком. Рахим не прошел фитнес-тест и даже не попал в число запасных.

Это повреждение Стерлинг, забивший пять голов за свой клуб в этом сезоне, получил еще в субботу на тренировке англичан. Успеет ли Рахим восстановиться к матчу Лиги Наций против Исландии в среду, пока неясно.


Метки Манчестер Сити, Стерлинг

Автор mihajlo   

Дата 15.11.2020 23:00

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  1. vyrentz 15.11.2020 23:06 # vyrentz
    Да перестаньте! Чему там ломаться, не человек - а маленький комок жопных мышц. Будет живее всех живых.

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