Погба: "У меня еще никогда не было такого сложного периода"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба назвал текущий период самым сложным в своей карьере.
В этом сезон Погба не имеет твердого места в стартовом составе "Юнайтед". Поль принял участие в 10 матчах в рамках Премьер-Лиги и Лиги Чемпионов, но лишь на половину из них выходил с первых минут.
Проблемой для Погба является и общая форма команды, которая сейчас занимает только 14-ю позицию в Премьер-Лиге. Ни с чем подобным 27-летний француз прежде не сталкивался.
"У меня еще никогда не было такого сложного периода в своей карьере. Сборная Франции — это глоток свежего воздуха для меня, здесь исключительный коллектив, и это волшебно", — сообщил Погба RTL.
15.11.2020 22:00
Просмотров: 622
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Сука, надеюсь вернется в МЮ лет через пять =)
(ответить)
Мне бы его проблемы
(ответить)
давай до свидания
(ответить)
мю дважды с ним обьебался
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий