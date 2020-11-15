Погба: "У меня еще никогда не было такого сложного периода"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба назвал текущий период самым сложным в своей карьере.

В этом сезон Погба не имеет твердого места в стартовом составе "Юнайтед". Поль принял участие в 10 матчах в рамках Премьер-Лиги и Лиги Чемпионов, но лишь на половину из них выходил с первых минут.



Проблемой для Погба является и общая форма команды, которая сейчас занимает только 14-ю позицию в Премьер-Лиге. Ни с чем подобным 27-летний француз прежде не сталкивался.



"У меня еще никогда не было такого сложного периода в своей карьере. Сборная Франции — это глоток свежего воздуха для меня, здесь исключительный коллектив, и это волшебно", — сообщил Погба RTL.