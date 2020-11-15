Погба: "У меня еще никогда не было такого сложного периода"

Поль Погба Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба назвал текущий период самым сложным в своей карьере.

В этом сезон Погба не имеет твердого места в стартовом составе "Юнайтед". Поль принял участие в 10 матчах в рамках Премьер-Лиги и Лиги Чемпионов, но лишь на половину из них выходил с первых минут.

Проблемой для Погба является и общая форма команды, которая сейчас занимает только 14-ю позицию в Премьер-Лиге. Ни с чем подобным 27-летний француз прежде не сталкивался.

"У меня еще никогда не было такого сложного периода в своей карьере. Сборная Франции — это глоток свежего воздуха для меня, здесь исключительный коллектив, и это волшебно", — сообщил Погба RTL.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба

Автор mihajlo   

Дата 15.11.2020 22:00

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  1. vyrentz 15.11.2020 23:07 # vyrentz
    Сука, надеюсь вернется в МЮ лет через пять =)

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  2. megamind13 15.11.2020 22:24 # megamind13
    Мне бы его проблемы

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  3. sj606 15.11.2020 22:12 # sj606
    давай до свидания

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  4. kingoflondon 15.11.2020 22:08 # kingoflondon
    мю дважды с ним обьебался

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