Дайер раскритиковал Премьер-Лигу за отсутствие заботы о здоровье игроков
Защитник "Тоттенхэма" Эрик Дайер раскритиковал Премьер-Лигу за то, что здоровье игроков подвергается повышенному риску в этом сезоне.
Джо Гомес из "Ливерпуля", партнер Дайера по сборной Англии, стал очередной жертвой чересчур насыщенного графика, по которому приходится играть большим командам Премьер-Лиги в этом сезоне.
Эрик разделяет точку зрения Юргена Клоппа с Хосепом Гвардиолой и призывает что-нибудь изменить.
Три дня назад я стал свидетелем того, как мой партнер по команде травмировал себя на тренировке. Это ужасно".
"Что-нибудь нужно сделать с составлением расписания. Неприятно видеть, как люди травмируются. Почти каждую неделю ты наблюдаешь кучу травм в Премьер-Лиге. Я не знаю, каковы количественные показатели, но я уверен, что в этом сезоне травм больше, чем прежде, потому что, как кажется, это происходит постоянно".
"В четверг на прошлой неделе мы играли в Болгарии и вернулись домой в четыре утра, чтобы в 12 часов воскресенья сыграть на выезде с "Вест Бромвичем". Я не понимаю, почему они не пытаются помочь задействованным в еврокубках командам, чтобы лучше выступить в Премьер-Лиге и поберечь игроков".
"Я разговаривал об этом с Яном Вертонгеном. Сейчас он в Португалии и играет с "Бенфикой" в Лиге Европы. Каждый раз, когда они проводят свой матч в Лиге Европы, матч чемпионата они играют в понедельник вечером", — цитирует Дайера Daily Mail.
15.11.2020 21:00
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это результаты прошлогоднего сезона, пошли на поводу у горлопанов...зачем надо было возобновлять АПЛ через ТРИ месяца перерыва на карантин... зачем надо было играть остатки сезона по уплотнённому графику, с пятью заменами и двумя водопоями... + минимум времени на отдых и подготовку к новому сезону... громче всех рвали геморрой пеликаны, вот и на каркали...
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Игры в европе были три недели подряд и если они играли в понедельник вечером то в четверг у них снова была игра, это все равно тупо, по воскресеньям нужно играть.
Хватит ныть, прямо же сказали что им похеру на всех, как и всегда.
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