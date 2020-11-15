Дайер раскритиковал Премьер-Лигу за отсутствие заботы о здоровье игроков

Защитник "Тоттенхэма" Эрик Дайер раскритиковал Премьер-Лигу за то, что здоровье игроков подвергается повышенному риску в этом сезоне.

Джо Гомес из "Ливерпуля", партнер Дайера по сборной Англии, стал очередной жертвой чересчур насыщенного графика, по которому приходится играть большим командам Премьер-Лиги в этом сезоне.



Эрик разделяет точку зрения Юргена Клоппа с Хосепом Гвардиолой и призывает что-нибудь изменить.



Три дня назад я стал свидетелем того, как мой партнер по команде травмировал себя на тренировке. Это ужасно".



"Что-нибудь нужно сделать с составлением расписания. Неприятно видеть, как люди травмируются. Почти каждую неделю ты наблюдаешь кучу травм в Премьер-Лиге. Я не знаю, каковы количественные показатели, но я уверен, что в этом сезоне травм больше, чем прежде, потому что, как кажется, это происходит постоянно".



"В четверг на прошлой неделе мы играли в Болгарии и вернулись домой в четыре утра, чтобы в 12 часов воскресенья сыграть на выезде с "Вест Бромвичем". Я не понимаю, почему они не пытаются помочь задействованным в еврокубках командам, чтобы лучше выступить в Премьер-Лиге и поберечь игроков".



"Я разговаривал об этом с Яном Вертонгеном. Сейчас он в Португалии и играет с "Бенфикой" в Лиге Европы. Каждый раз, когда они проводят свой матч в Лиге Европы, матч чемпионата они играют в понедельник вечером", — цитирует Дайера Daily Mail.