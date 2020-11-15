Александер-Арнольд: "Никогда не чувствовал себя таким беспомощным, как против Траоре"
Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд признался, что еще никогда не чувствовал себя таким беспомощным, как против вингера "Вулверхэмптона" Адамы Траоре.
Своей игрой за "Ливерпуль" в последние годы Александер-Арнольд заслужил репутацию одного из лучших крайних защитников в мире.
Однако игра в обороне никогда не была сильнейшим качеством Трента, особенно против оппонента вроде Траоре.
"Это почти нечто нечеловеческое, когда он меняет направление своего движения. Я никогда не чувствовал себя таким беспомощным, как против него".
"Это неизбежно, что некоторые люди быстрее тебя, но ты можешь занять хорошую позицию и с помощью этого получить фору. С ним же, учитывая его скорость и мощь, тебе ничего толком не сделать".
"Я вспоминаю, как в прошлом сезоне он приезжал на "Энфилд". Он просто развернулся, прокинул мяч и был таков. Я никогда не испытывал ничего подобного!" — сообщил Александер-Арнольд Goal.
15.11.2020 20:00
Просмотров: 417
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
А Решфорд разве не главный страшный сон для трента?)
(ответить)
Алонсо умудрился этого бодибилдера остановить
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий