Александер-Арнольд: "Никогда не чувствовал себя таким беспомощным, как против Траоре"

Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд признался, что еще никогда не чувствовал себя таким беспомощным, как против вингера "Вулверхэмптона" Адамы Траоре.

Своей игрой за "Ливерпуль" в последние годы Александер-Арнольд заслужил репутацию одного из лучших крайних защитников в мире.



Однако игра в обороне никогда не была сильнейшим качеством Трента, особенно против оппонента вроде Траоре.



"Это почти нечто нечеловеческое, когда он меняет направление своего движения. Я никогда не чувствовал себя таким беспомощным, как против него".



"Это неизбежно, что некоторые люди быстрее тебя, но ты можешь занять хорошую позицию и с помощью этого получить фору. С ним же, учитывая его скорость и мощь, тебе ничего толком не сделать".



"Я вспоминаю, как в прошлом сезоне он приезжал на "Энфилд". Он просто развернулся, прокинул мяч и был таков. Я никогда не испытывал ничего подобного!" — сообщил Александер-Арнольд Goal.