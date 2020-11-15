Александер-Арнольд: "Никогда не чувствовал себя таким беспомощным, как против Траоре"

Адама Траоре Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд признался, что еще никогда не чувствовал себя таким беспомощным, как против вингера "Вулверхэмптона" Адамы Траоре.

Своей игрой за "Ливерпуль" в последние годы Александер-Арнольд заслужил репутацию одного из лучших крайних защитников в мире.

Однако игра в обороне никогда не была сильнейшим качеством Трента, особенно против оппонента вроде Траоре.

"Это почти нечто нечеловеческое, когда он меняет направление своего движения. Я никогда не чувствовал себя таким беспомощным, как против него".

"Это неизбежно, что некоторые люди быстрее тебя, но ты можешь занять хорошую позицию и с помощью этого получить фору. С ним же, учитывая его скорость и мощь, тебе ничего толком не сделать".

"Я вспоминаю, как в прошлом сезоне он приезжал на "Энфилд". Он просто развернулся, прокинул мяч и был таков. Я никогда не испытывал ничего подобного!" — сообщил Александер-Арнольд Goal.


Метки Александер-Арнольд, Вулверхэмптон, Ливерпуль, Траоре

Автор mihajlo   

Дата 15.11.2020 20:00

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Последние комментарии:




  1. januzaj00 15.11.2020 20:12 # januzaj00
    А Решфорд разве не главный страшный сон для трента?)

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  2. staryi-eblan 15.11.2020 20:08 # staryi-eblan
    Алонсо умудрился этого бодибилдера остановить

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