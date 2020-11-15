Ушел из жизни легендарный Рэй Клеменс
В возрасте 72 лет из жизни ушел бывший голкипер "Ливерпуля", "Тоттенхэма" и сборной Англии Рэй Клеменс.
В течение 14 лет выступлений за "Ливерпуль" Клеменс пять раз становился чемпионом Англии, также выиграв три Кубка европейских чемпионов, два Кубка УЕФА, Кубок Англии и Кубок Лиги.
Позже Рэй добавил в свой трофейный кабинет Кубок Англии и Кубок УЕФА благодаря "Тоттенхэму".
За сборную Англии Клеменс, считавшийся одним из лучших голкиперов своего поколения, сыграл 61 матч — их могло бы быть гораздо больше, если бы не конкуренция со стороны Питера Шилтона.
С 2005 года Клеменс сражался с раком простаты, однако в официальном заявлении родственников Рэя говорится, что легенда ушел из жизни "без мучений, в окружении любящей семьи".
15.11.2020 19:00
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Простату надо беречь, особенно играя за ливерпуль
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Классный цвет, добротный!
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Лучший гк лфк.
Покойся с миром.
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Земля пухом легенде!
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