Ушел из жизни легендарный Рэй Клеменс

Рэй Клеменс В возрасте 72 лет из жизни ушел бывший голкипер "Ливерпуля", "Тоттенхэма" и сборной Англии Рэй Клеменс.

В течение 14 лет выступлений за "Ливерпуль" Клеменс пять раз становился чемпионом Англии, также выиграв три Кубка европейских чемпионов, два Кубка УЕФА, Кубок Англии и Кубок Лиги.

Позже Рэй добавил в свой трофейный кабинет Кубок Англии и Кубок УЕФА благодаря "Тоттенхэму".

За сборную Англии Клеменс, считавшийся одним из лучших голкиперов своего поколения, сыграл 61 матч — их могло бы быть гораздо больше, если бы не конкуренция со стороны Питера Шилтона.

С 2005 года Клеменс сражался с раком простаты, однако в официальном заявлении родственников Рэя говорится, что легенда ушел из жизни "без мучений, в окружении любящей семьи".


Метки Клеменс, Ливерпуль, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 15.11.2020 19:00

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Последние комментарии:




  1. slava-man-utd 15.11.2020 20:05 # slava-man-utd
    Простату надо беречь, особенно играя за ливерпуль

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  2. makeewadim 15.11.2020 19:29 # makeewadim
    Классный цвет, добротный!

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  3. gerrard08 15.11.2020 19:29 # gerrard08
    Лучший гк лфк.
    Покойся с миром.

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  4. liverbro 15.11.2020 19:01 # liverbro
    Земля пухом легенде!

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