Ушел из жизни легендарный Рэй Клеменс

В возрасте 72 лет из жизни ушел бывший голкипер "Ливерпуля", "Тоттенхэма" и сборной Англии Рэй Клеменс.

В течение 14 лет выступлений за "Ливерпуль" Клеменс пять раз становился чемпионом Англии, также выиграв три Кубка европейских чемпионов, два Кубка УЕФА, Кубок Англии и Кубок Лиги.



Позже Рэй добавил в свой трофейный кабинет Кубок Англии и Кубок УЕФА благодаря "Тоттенхэму".



За сборную Англии Клеменс, считавшийся одним из лучших голкиперов своего поколения, сыграл 61 матч — их могло бы быть гораздо больше, если бы не конкуренция со стороны Питера Шилтона.



С 2005 года Клеменс сражался с раком простаты, однако в официальном заявлении родственников Рэя говорится, что легенда ушел из жизни "без мучений, в окружении любящей семьи".