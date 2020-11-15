Робертсон рискует пополнить лазарет "Ливерпуля"

Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон пропустил матч сборной Шотландии из-за проблем с задней поверхности бедра.

Напомним, в прошлый уикенд, когда "Ливерпуль" играл с "Манчестер Сити", Александер-Арнольд получил травму икроножной мышцы и не смог поехать в сборную Англии.



Затем на тренировке английской сборной защитник "красных" Джо Гомес повредил колено на ровном месте, в результате чего перенес операцию и теперь вернется только в конце сезона.



Линия обороны "Ливерпуля" продолжает страдать — очередной жертвой эпидемии травм стал Робертсон, который в минувший четверг сыграл все 120 минут против Сербии.



После обеспечившей шотландцам путевку на Евро-2020 победы в серии пенальти над сербами Робертсон пожаловался на напряжение в области задней поверхности бедра, и в результате матч Лиги Наций против Словакии в воскресенье Энди вынужден пропустить.



Отметим, что уже в следующее воскресенье "Ливерпулю" играть против лидирующего в Премьер-Лиге "Лестера", и теперь участие Робертсона в этом матче находится под вопросом.