Робертсон рискует пополнить лазарет "Ливерпуля"
Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон пропустил матч сборной Шотландии из-за проблем с задней поверхности бедра.
Напомним, в прошлый уикенд, когда "Ливерпуль" играл с "Манчестер Сити", Александер-Арнольд получил травму икроножной мышцы и не смог поехать в сборную Англии.
Затем на тренировке английской сборной защитник "красных" Джо Гомес повредил колено на ровном месте, в результате чего перенес операцию и теперь вернется только в конце сезона.
Линия обороны "Ливерпуля" продолжает страдать — очередной жертвой эпидемии травм стал Робертсон, который в минувший четверг сыграл все 120 минут против Сербии.
После обеспечившей шотландцам путевку на Евро-2020 победы в серии пенальти над сербами Робертсон пожаловался на напряжение в области задней поверхности бедра, и в результате матч Лиги Наций против Словакии в воскресенье Энди вынужден пропустить.
Отметим, что уже в следующее воскресенье "Ливерпулю" играть против лидирующего в Премьер-Лиге "Лестера", и теперь участие Робертсона в этом матче находится под вопросом.
15.11.2020 18:00
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