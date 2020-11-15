Анонс матча Бельгия — Англия

Главным испытанием на групповом этапе Лиги Наций для англичан станет выезд к первой сборной мира по рейтингу ФИФА Бельгии в воскресенье вечером.

Неожиданное домашнее поражение от Дании со счетом 0:1 лишило англичан лидерства в своей группе. Во главе квартета вновь оказалась Бельгия, которая опережает подопечных Гарета Саутгейта на два очка.



Бельгии удалось вернуться на первое место после того, как в октябре команда Роберто Мартинеса проиграла на "Уэмбли" со счетом 2:1.



"У них великолепная команда, и они доказывают это на протяжении длительного времени. Но наша цель — стать лучшей командой в мире, и мы должны научиться побеждать такого рода соперников".



"Нам удалось это на "Уэмбли". Мы видели, какой классной командой они являются, поэтому мы знаем, что для достижения результата должны сыграть в свой самый лучший футбол — с мячом и без мяча", — говорил Саутгейт.



- Бельгия примет на своем поле Англию впервые с февраля 1970, когда родоначальники футбола одержали победу со счетом 1:3 в Брюсселе.



- В 11 последних выездах к Бельгии (9 побед, 1 ничья) англичане потерпели лишь одно поражение — 3:2 в мае 1936.



- Все 11 этих матчей были товарищескими, поэтому в воскресенье будет первый соревновательный визит англичан в Бельгию.



- Англия не проиграла ни одного из 14 последних матчей в воскресенье (10 побед, 4 ничьи).



- Бельгия потерпела лишь одно поражение в 16 последних матчах во всех соревнования — от Англии в прошлом месяце.



- У себя дома Бельгия не проиграла ни одного из 23 последних матчей — с поражения 0:2 от Испании в сентябре 2016.



- Джек Грилиш ассистировал в обоих последних матчах за сборную Англии. Отдать результативные передачи в трех играх подряд за национальную команду последний раз удавалось Джордану Хендерсону в сентябре 2017.



По информации Sky Sports, Грилиш выйдет в стартовом составе англичан. Харри Магуайр и Рис Джеймс дисквалифицированы. Конор Коуди, Трент Александер-Арнольд, Джеймс Уорд-Проуз и Маркус Рэшфорд также вне игры. Для Харри Кейна этот матч станет 50-м за национальную команду.



Лига Наций. Группа A2. 5-й тур

Сборная Бельгии — сборная Англии

Лювен.Стадион "Ден Дреф". 22:45 Онлайн-трансляция