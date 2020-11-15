Анонс матча Бельгия — Англия

Эрик Дайер и Ромелу Лукаку Главным испытанием на групповом этапе Лиги Наций для англичан станет выезд к первой сборной мира по рейтингу ФИФА Бельгии в воскресенье вечером.

Неожиданное домашнее поражение от Дании со счетом 0:1 лишило англичан лидерства в своей группе. Во главе квартета вновь оказалась Бельгия, которая опережает подопечных Гарета Саутгейта на два очка.

Бельгии удалось вернуться на первое место после того, как в октябре команда Роберто Мартинеса проиграла на "Уэмбли" со счетом 2:1.

"У них великолепная команда, и они доказывают это на протяжении длительного времени. Но наша цель — стать лучшей командой в мире, и мы должны научиться побеждать такого рода соперников".

"Нам удалось это на "Уэмбли". Мы видели, какой классной командой они являются, поэтому мы знаем, что для достижения результата должны сыграть в свой самый лучший футбол — с мячом и без мяча", — говорил Саутгейт.

- Бельгия примет на своем поле Англию впервые с февраля 1970, когда родоначальники футбола одержали победу со счетом 1:3 в Брюсселе.

- В 11 последних выездах к Бельгии (9 побед, 1 ничья) англичане потерпели лишь одно поражение — 3:2 в мае 1936.

- Все 11 этих матчей были товарищескими, поэтому в воскресенье будет первый соревновательный визит англичан в Бельгию.

- Англия не проиграла ни одного из 14 последних матчей в воскресенье (10 побед, 4 ничьи).

- Бельгия потерпела лишь одно поражение в 16 последних матчах во всех соревнования — от Англии в прошлом месяце.

- У себя дома Бельгия не проиграла ни одного из 23 последних матчей — с поражения 0:2 от Испании в сентябре 2016.

- Джек Грилиш ассистировал в обоих последних матчах за сборную Англии. Отдать результативные передачи в трех играх подряд за национальную команду последний раз удавалось Джордану Хендерсону в сентябре 2017.

По информации Sky Sports, Грилиш выйдет в стартовом составе англичан. Харри Магуайр и Рис Джеймс дисквалифицированы. Конор Коуди, Трент Александер-Арнольд, Джеймс Уорд-Проуз и Маркус Рэшфорд также вне игры. Для Харри Кейна этот матч станет 50-м за национальную команду.

Лига Наций. Группа A2. 5-й тур
Сборная Бельгии — сборная Англии
Лювен.Стадион "Ден Дреф". 22:45 Онлайн-трансляция


Метки анонс матча, Лига Наций, сборная Англии, сборная Бельгии

Автор mihajlo   

Дата 15.11.2020 17:00

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  1. bezviz 15.11.2020 17:24 # bezviz
    там робертсон тоже аут, ахаха зеропуки посыпались, су.ка я говорил всегда что такое отношение к своим игрокам рано или поздно аукнется, клоп просто тупой дол6оеб, если бы конкуренты были в форме он бы ваще них.уя бы не выиграл))

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  2. mikkiynwa 15.11.2020 17:18 # mikkiynwa
    Фапл сдох

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