Пойет уверен, что Кавани станет важным игроком для "Юнайтед"

Бывший полузащитник "Челси" и сборной Уругвая Гус Пойет уверен, что нападающий Эдинсон Кавани станет важным игроком для "Манчестер Юнайтед".

33-летний Кавани, подписанный свободным агентом в заключительный день минувшего трансферного окна, еще пока не выходил в стартовом составе "Юнайтед".



Тем не менее, у Пойета нет никаких сомнений, что его соотечественник заиграет у "красных дьяволов" и влюбит в себя фанатов.



"Думаю, он станет более важным игроком для "Манчестер Юнайтед", нежели люди думают".



"Взгляните на последний матч против "Эвертона". Их победа была под вопросом, затем он выходит на замену и одним моментом решает судьбу матча".



"Английский футбол идеален для уругвайцев, потому что мы очень страстные. Как только мы подписали контракт, мы забываем об этом, потому что дальше нас волнует лишь одна вещь — побеждать. Английские фанаты любят это", — сообщил Пойет Daily Mail.