"Кристал Пэлас" может приютить Маркоса Алонсо

Защитник "Челси" Маркос Алонсо может получить возможность остаться в Лондоне благодаря "Кристал Пэлас".

Вполне очевидно, что Алонсо больше нет места в планах главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда после появления на "Стэмфорд Бридж" Бена Чилуэлла.



Последний раз 29-летний испанец выходил на поле еще против "Вест Бромвича" в сентябре, будучи замененным в перерыве при счете 3:0 не в пользу "синих".



К слову, тогда же появились слухи о конфликте между Лэмпардом и Алонсо, что делает уход Маркоса из "Челси" лишь вопросом времени.



Ситуация Маркоса привлекла внимание "Пэлас", который неспешно подыскивает замену Патрику Ван Анхольту, чей контракт истекает в конце сезона.



В качестве альтернативы Алонсо "орлы" рассматривают Жордана Амави из "Марселя", сообщает Daily Mail.