"Кристал Пэлас" может приютить Маркоса Алонсо
Защитник "Челси" Маркос Алонсо может получить возможность остаться в Лондоне благодаря "Кристал Пэлас".
Вполне очевидно, что Алонсо больше нет места в планах главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда после появления на "Стэмфорд Бридж" Бена Чилуэлла.
Последний раз 29-летний испанец выходил на поле еще против "Вест Бромвича" в сентябре, будучи замененным в перерыве при счете 3:0 не в пользу "синих".
К слову, тогда же появились слухи о конфликте между Лэмпардом и Алонсо, что делает уход Маркоса из "Челси" лишь вопросом времени.
Ситуация Маркоса привлекла внимание "Пэлас", который неспешно подыскивает замену Патрику Ван Анхольту, чей контракт истекает в конце сезона.
В качестве альтернативы Алонсо "орлы" рассматривают Жордана Амави из "Марселя", сообщает Daily Mail.
15.11.2020 15:00
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.....Пожалуста! Завернём и украсим :)))
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отлично. пошел на куй
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