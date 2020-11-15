"Кристал Пэлас" может приютить Маркоса Алонсо

Маркос Алонсо Защитник "Челси" Маркос Алонсо может получить возможность остаться в Лондоне благодаря "Кристал Пэлас".

Вполне очевидно, что Алонсо больше нет места в планах главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда после появления на "Стэмфорд Бридж" Бена Чилуэлла.

Последний раз 29-летний испанец выходил на поле еще против "Вест Бромвича" в сентябре, будучи замененным в перерыве при счете 3:0 не в пользу "синих".

К слову, тогда же появились слухи о конфликте между Лэмпардом и Алонсо, что делает уход Маркоса из "Челси" лишь вопросом времени.

Ситуация Маркоса привлекла внимание "Пэлас", который неспешно подыскивает замену Патрику Ван Анхольту, чей контракт истекает в конце сезона.

В качестве альтернативы Алонсо "орлы" рассматривают Жордана Амави из "Марселя", сообщает Daily Mail.


Метки Алонсо, Кристал Пэлас, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.11.2020 15:00

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  1. chelsiukpro 15.11.2020 15:16 # chelsiukpro
    .....Пожалуста! Завернём и украсим :)))

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  2. monsieurgood 15.11.2020 15:07 # monsieurgood
    отлично. пошел на куй

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