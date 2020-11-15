О'Хара: "Сон лучше, чем Неймар"
Бывший полузащитник "Тоттенхэма" Джейми О'Хара считает, что нападающий "шпор" Сон Хен Мин лучше, чем Неймар из ПСЖ.
Сон великолепно выглядит на старте нового сезона, забив 10 голов в 13 матчах. 28-летний южнокореец даже был признан лучшим игроком в Премьер-Лиге по итогам октября.
О'Харе кажется, что люди недооценивают Сона — выступай тот за топ-клуб вроде "Баварии", считался бы звездой первой величины.
"Лучше ли он, чем Неймар? Абсолютно, да. Я даже не понимаю, как можно сомневаться в том, что он игрок мирового уровня. Меня возмущает, когда люди говорят, что он стал таким внезапно".
"У него есть все. У него есть скорость и мощь. Он может забивать голы, он может подключать других игроков в игру".
"Он играет в лучшей лиге мира. Он забил восемь голов в восьми последних матчах и отдал две результативные передачи. И он выступает таким образом уже несколько сезонов".
"Это не так, что он возник из ниоткуда и сыграл несколько хороших матчей — он стабильно был одним из лучших игроков в Премьер-Лиге каждый сезон".
"Поэтому в данный момент да, он лучше Неймара. Играй он за "Баварию", он бы блистал", — сообщил О'Хара talkSPORT.
15.11.2020 14:00
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глупо сравнивать: Неймар - симулянт, хрусталь, алкаш, лентяй и просто гинлая личность. Сон - тащер
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