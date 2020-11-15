Алаба и Бремер входят в шорт-лист "Ливерпуля"

Давид Алаба из "Баварии" и Глейсон Бремер из "Торино" пополнили шорт-лист "Ливерпуля" по укреплению центра обороны.

После травмы Джо Гомеса, компанию которому в лазарете составят Виргил Ван Дейк и Фабиньо, не остается никаких сомнений, что "Ливерпуль" выйдет на трансферный рынок в январе для приобретения центрального защитника.



По информации Tuttosport, "красные" заинтересованы в приглашении Алабы, который способен сыграть не только в центре обороны, но также слева в защите и в полузащите.



Контракт Давида истекает в конце сезона, поэтому он может быть доступен по сниженной цене в январе, однако фаворитом в борьбе за 28-летнего австрийца все же называется "Ювентус".



Liverpool Echo в свою очередь сообщает об интересе "Ливерпуля" к Бремеру. Молодой и перспективный бразилец вписывается в трансферную политику "красных" и может стать хорошим решением не только в краткосрочной перспективе.



Виды на 23-летнего Бремера, который выходил в старте "Торино" на 27 матчей в прошлом сезоне Серии А, также имеет "Эвертон".