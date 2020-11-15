Фернандеш: "Мы мыслим, как победители"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш убежден, что его команда обладает мышлением победителей, чтобы выигрывать трофеи.

Как известно, "Юнайтед" остается без трофеев с побед в Кубке Лиги и Лиги Европы в 2017 году, а Премьер-Лигу последний раз "красные дьяволы" выигрывали еще в 2013.



"Юнайтед" не причисляли к числу главных фаворитов нового сезона Премьер-Лиги, а после провального старта — и подавно. Однако Фернандеш верит в свою команду.



"Меня не волнуют другие команды, хотя люди могут сказать, что у них лучше подбор игроков, лучше стартовый состав, лучше скамейка. Люди могут говорить, что пожелают, — мне все равно".



"Лично я перешел в "Манчестер", чтобы выигрывать трофеи. Здесь ты выступаешь за один из крупнейших клубов в мире. Этот клуб творил историю в прошлом, удивительную историю".



"Для такого клуба, как "Манчестер Юнайтед", прошло уже много времени с последнего чемпионства в Премьер-Лиге. Слишком много, как я думаю".



Поэтому мы — все игроки и персонал — держим это в уме: мы здесь, чтобы побеждать. И, думаю, мы мыслим, как победители", — цитирует Фернандеша Sky Sports.