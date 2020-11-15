"Ливерпуль" может купить Рубена Семеду

Рубен Семеду Решением проблем "Ливерпуля" в центре обороны может стать защитник "Олимпиакоса" Рубен Семеду.

Травмы Виргила Ван Дейка, Фабиньо и Джо Гомеса не оставляют главному тренеру "красных" Юргену Клоппу иного выбора, кроме как выйти на трансферный рынок в январе для приглашения центрального защитника.

С переходом в "Ливерпуль" связывают различных игроков, включая Дайо Упамекано из "РБ Лейпциг" и Калиду Кулибали из "Наполи", однако Daily Star, ссылаясь на португальский телеканал Sic Noticias, сообщает, что "красные" могут обратиться к более бюджетному варианту в лице Семеду.

Семелу выступает за "Олимпиакос" с лета 2019, приняв участие в 55 матчах за это время. В прошлом сезоне Рубен выиграл греческую лигу и Кубок Греции, а недавно пробился в сборную Португалии.

26-летний защитник, ранее поигравший за "Спортинг" и "Вильярреал", обошелся бы "Ливерпулю" всего в относительно скромные 18 миллионов фунтов.


Метки Ливерпуль, Олимпиакос, Семеду

Автор mihajlo   

Дата 15.11.2020 10:00

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  1. frisby 15.11.2020 10:53 # frisby
    кря кря кря

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  2. vyrentz 15.11.2020 10:14 # vyrentz
    Ливерпуль может купить ФАПл, чтобы загнать пенсов под шконарь

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