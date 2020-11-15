ФИФА заплатит "Ливерпулю" 2 млн. фунтов за травму Гомеса

"Ливерпуль" получит компенсацию в 2 миллиона фунтов от ФИФА за травму защитника Джо Гомеса.

Напомним, на заключительной тренировке сборной Англии перед товарищеским матчем против Ирландии на текущей неделе Гомес получил серьезную травму колена.



Джо уже перенес операцию и, как прогнозирует "Ливерпуль", вернется в концовке этого сезона, хотя в 2015 года голкипер "Селтика" Фрэйзер Форстер, тогда выступая за "Саутгемптон", пропустил 10 месяцев с аналогичным повреждением.



Как и все другие игроки, вызванные в национальные команды, Гомес был застрахован ФИФА. Это означает, что "красным" будут компенсировать зарплату Джо в полном объеме до тех пор, пока англичанин не приступит к тренировкам с первой командой.



Поскольку зарплата 23-летнего составляет около 80 тыс. фунтов в неделю, Daily Mail оценивает общую сумму компенсации примерно в 2 млн. фунтов. Это станет слабым утешением для "Ливерпуля", которому теперь нужно продержаться 11 матчей до открытия трансферного окна в январе.