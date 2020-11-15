Чилуэлл планирует выиграть много трофеев с "Челси"

Защитник "Челси" Бен Чилуэлл заявил, что планирует выиграть много трофеев с "синими" в ближайшие годы.

Проведя 11 лет в системе "Лестера", в минувшее трансферное окно Чилуэлл присоединился к "Челси" по сделке стоимостью 50 миллионов фунтов.



Бен великолепно освоился в команде Фрэнка Лэмпарда и теперь жаждет удовлетворить свой голод до трофеев.



"Я чувствовал, что нуждаюсь в новом вызове в своей карьере, а "Челси" — одна из крупнейших команд в Европе. Видя пришедших сюда игроков, я в свои 23 года жаждал оказаться здесь и помогать команде выигрывать трофеи".



"Я разговаривал со многими другими новичками, и все они говорят то же самое. Если мы продолжим играть так, как играли в последний месяц, если мы продолжим упорно работать, то в следующий год, два, три, четыре, пять, мы сможем завоевать много наград", — сообщил Чилуэлл официальному веб-сайту "Челси".