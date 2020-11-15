Гвардиола стал ближе к новому контракту с "Сити"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола приблизился к подписанию нового контракта со своим клубом.
В данный момент от действующего контракта Гвардиолы остается семь месяцев, и лишь в прошлом месяце каталонец опровергал слухи о том, что переговоры о новой сделке стартовали.
Однако The Telegraph, ссылаясь на близкие к Гвардиоле источники, утверждает, что экс-наставник "Барселоны" и "Баварии" все ближе к тому, чтобы согласиться продлить свое пребывание на "Этихад", где он работает с 2016 года.
В данный момент куда вероятнее, что Гвардиола подпишет новый контракт, чем уйдет в конце сезона, однако клуб все еще ждет сигнала от Хосепа.
В идеале "Сити" хотел бы поскорее закрыть вопрос с будущим Гвардиолы, чтобы эта неопределенность не влияла на настроение в раздевалке и на переговоры с потенциальными новичками.
15.11.2020 07:00
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