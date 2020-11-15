Гвардиола стал ближе к новому контракту с "Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола приблизился к подписанию нового контракта со своим клубом.

В данный момент от действующего контракта Гвардиолы остается семь месяцев, и лишь в прошлом месяце каталонец опровергал слухи о том, что переговоры о новой сделке стартовали.



Однако The Telegraph, ссылаясь на близкие к Гвардиоле источники, утверждает, что экс-наставник "Барселоны" и "Баварии" все ближе к тому, чтобы согласиться продлить свое пребывание на "Этихад", где он работает с 2016 года.



В данный момент куда вероятнее, что Гвардиола подпишет новый контракт, чем уйдет в конце сезона, однако клуб все еще ждет сигнала от Хосепа.



В идеале "Сити" хотел бы поскорее закрыть вопрос с будущим Гвардиолы, чтобы эта неопределенность не влияла на настроение в раздевалке и на переговоры с потенциальными новичками.