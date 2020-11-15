Грилиш сталь целью номер один для "Сити"

"Манчестер Сити" сделал плеймейкера "Астон Виллы" Джека Грилиша своей приоритетной трансферной целью на следующее лето.

В недавнем прошлом Грилиша связывали с переходом в "Манчестер Юнайтед", однако "вилланам" удалось избежать вылета из Премьер-Лиги по итогам прошлого сезона, а в сентябре Джек заключил новый контракт до 2025 года.



25-летний Грилиш в великолепной форме начал новый сезон, забив пять голов и отдав пять результативных передач в восьми матчах за "Астон Виллу" с учетом всех соревнований.



Кроме того, Джек успел заявить о себе в сборной Англии, и все это не осталось незамеченным со стороны "Сити", о чем сообщает Daily Star в эксклюзивном материале.



Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола убежден, что креативный полузащитник стал бы идеальным дополнением к его команде. Клуб с "Этихад" готов раскошелиться на 70 миллионов фунтов ради звезды "вилланов".



Однако Грилиш — не единственный игрок команды Дина Смита, которого хочет Гвардиола. Также "Сити" заинтересован в возвращении полузащитника Дугласа Луиса, проданного в бирмингемский клуб за 15 млн. фунтов в июле 2019.



"Сити" предусмотрительно оставил за собой опцию обратного выкупа Луиса и сможет без проблем вернуть 22-летнего бразильца по заранее оговоренной цене в 25 млн. фунтов.