Руни будет исполнять обязанности главного тренера "Дерби"
После увольнения Филлипа Коку исполнять обязанности главного тренера "Дерби" будет Уэйн Руни.
Ранее в субботу "Дерби" объявил о расставании с Коку по обоюдному согласию сторон. Филлип поплатился за провальный старт нового сезона.
И хотя "бараны" не уточняют, кто теперь будет руководить первой командой, Sky Sports утверждает, что эту роль на себя примет Руни, которому будут помогать Лиам Розеньор, Шей Гивен и Джастин Уолкер.
Руни имел статус играющего тренера и при Коку, но теперь будет самостоятельно проводить тренировки и определять состав на матчи.
Также ожидается, что "Дерби" назначит нового главного тренера уже после того, как шейх Халид завершит приобретение клуба. Это должно произойти до конца ноября.
15.11.2020 00:20
Просмотров: 203
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
дерби рип
(ответить)
это провал
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий