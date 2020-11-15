Руни будет исполнять обязанности главного тренера "Дерби"

Уэйн Руни После увольнения Филлипа Коку исполнять обязанности главного тренера "Дерби" будет Уэйн Руни.

Ранее в субботу "Дерби" объявил о расставании с Коку по обоюдному согласию сторон. Филлип поплатился за провальный старт нового сезона.

И хотя "бараны" не уточняют, кто теперь будет руководить первой командой, Sky Sports утверждает, что эту роль на себя примет Руни, которому будут помогать Лиам Розеньор, Шей Гивен и Джастин Уолкер.

Руни имел статус играющего тренера и при Коку, но теперь будет самостоятельно проводить тренировки и определять состав на матчи.

Также ожидается, что "Дерби" назначит нового главного тренера уже после того, как шейх Халид завершит приобретение клуба. Это должно произойти до конца ноября.


Метки Дерби, Коку, Руни, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 15.11.2020 00:20

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