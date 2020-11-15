Руни будет исполнять обязанности главного тренера "Дерби"

После увольнения Филлипа Коку исполнять обязанности главного тренера "Дерби" будет Уэйн Руни.

Ранее в субботу "Дерби" объявил о расставании с Коку по обоюдному согласию сторон. Филлип поплатился за провальный старт нового сезона.



И хотя "бараны" не уточняют, кто теперь будет руководить первой командой, Sky Sports утверждает, что эту роль на себя примет Руни, которому будут помогать Лиам Розеньор, Шей Гивен и Джастин Уолкер.



Руни имел статус играющего тренера и при Коку, но теперь будет самостоятельно проводить тренировки и определять состав на матчи.



Также ожидается, что "Дерби" назначит нового главного тренера уже после того, как шейх Халид завершит приобретение клуба. Это должно произойти до конца ноября.