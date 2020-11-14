Рэднапп не думает, что "Ливерпулю" нужно тратиться на защитника в январе

Эксперт Sky Sports Джейми Рэднапп считает, что "Ливерпулю" не нужно крупно тратиться в январе на центрального защитника ввиду возможного досрочного возвращения Виргила Ван Дейка.

Согласно слухам, Дайо Упамекано является целью номер один для "Ливерпуля" на зимнее трансферное окно. Однако эта покупка будет стоить огромных денег, и Рэднапп сомневается, стоит ли их тратить.



"Это сложная ситуация".



"Я слышал, люди призывали клуб взять и совершить действительно крупное приобретение, потому что Виргил будет долго травмирован, но если реабилитация пройдет хорошо, в марте или апреле он, полагаю, будет не так уж далек от возвращения в строй".



"Обычно восстановление после такого рода травмы занимает шесть или семь месяцев, но у этого парня невероятное здоровье, и на нем все быстро заживет".



"Ты не захочешь потратить 40 или 50 миллионов фунтов на кого-нибудь, зная, что очень скоро после этого Ван Дейк вернется в строй".



"Однако теперь они потеряли и Гомеса, поэтому им определенно нужно кого-нибудь пригласить в январе — например, в аренду. Но сделать это не будет легко", — цитирует Рэднаппа Daily Star.