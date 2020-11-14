Хадсон-Одои все еще ощущает последствия травмы ахилла

Вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои заявил, что до сих пор полностью не восстановился после травмы ахилла, полученной еще 18 месяцев назад.

Ярко заявив о себе в первой команде "Челси" и заинтересовав "Баварию", в апреле 2019 Хадсон-Одои надорвал ахилл в матче против "Бернли".



Хадсон провел вне игры пять месяцев, вернувшись на футбольное поле в сентябре 2019. Молодой англичанин даже заключил новый контракт, но на прежний уровень так и не вернулся.



Хадсон-Одои все еще чувствует последствия травмы, но также у него есть ощущение, что ситуация улучшается.



"Я чувствую, что мне все еще нужно прибавить. Естественно, я пытаюсь сделать свою икроножную мышцу сильнее, потому что я потерял много мышечной массы. Однако я чувствую, что возвращаюсь в свою лучшую форму".



"Надеюсь, рано или поздно все придет в норму, как было прежде, но я просто должен продолжать двигаться вперед, продолжать упорно работать и продолжать становиться лучше день за днем", — сообщил Хадсон-Одои BT Sport.