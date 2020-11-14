"Дерби" расстался с Коку

Клуб Чемпионшипа "Дерби" объявил о расставании со своим главным тренером Филлипом Коку по обоюдному согласию сторон.

Коку тренировал "Дерби" с июля 2019, приняв команду из рук ушедшего на повышение в "Челси" Фрэнка Лэмпарда. В первом сезоне при Филлипе "бараны" финишировали на 10-й позиции в Чемпионшипе.



А вот старт новой кампании "Дерби" провалил, выиграв лишь один из 11 первых матчей. Сейчас клуб с "Прайд Парк" находится на самом дне в Чемпионшипе.



Вместе с Коку уходят и двое его ассистентов, причем "Дерби" пока не сообщает, кто примет на себя управление командой, даже на временной основе.



Добавим, ранее ходили слухи, что 50-летний голландец может уступить свое место Уэйну Руни, который сейчас является игроком в "Дерби".