Саутгейт: "Кейн может побить рекорд Руни"
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт уверен, что нападающему "Тоттенхэма" Харри Кейну по силам стать лучшим бомбардиром национальной команды всех времен.
Как известно, в данный момент лучшим бомбардиром в истории английской сборной является Уэйн Руни, забивший 53 гола в 120 матчах.
У Кейна 32 забитых мяча за национальную команду, но для этого ему потребовалось только 49 матчей, плюс Харри всего 27 лет. Поэтому Саутгейт верит в шансы своего капитана.
"Думаю, это возможно для него, потому что он демонстрирует феноменальную результативность в сборной, и на его стороне время, чтобы попытаться покорить рекорд Уэйна Руни, что стало бы феноменальным достижением".
"Я знаю, что он заинтересован в персональных достижениях, но прямо сейчас ему лишь важно побеждать с командой".
"Он принял участие в Чемпионате Мира и завоевал там "Золотую бутсу", но в конце концов ты хочешь побеждать с командой, и именно на этом он полностью сосредоточен".
"Когда спустя годы он оглянется назад, он захочет видеть не только персональные достижения, но и командные", — цитирует Саутгейта Daily Mirror.
14.11.2020 20:00
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