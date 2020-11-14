Саутгейт: "Кейн может побить рекорд Руни"

Гарет Саутгейт и Харри Кейн Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт уверен, что нападающему "Тоттенхэма" Харри Кейну по силам стать лучшим бомбардиром национальной команды всех времен.

Как известно, в данный момент лучшим бомбардиром в истории английской сборной является Уэйн Руни, забивший 53 гола в 120 матчах.

У Кейна 32 забитых мяча за национальную команду, но для этого ему потребовалось только 49 матчей, плюс Харри всего 27 лет. Поэтому Саутгейт верит в шансы своего капитана.

"Думаю, это возможно для него, потому что он демонстрирует феноменальную результативность в сборной, и на его стороне время, чтобы попытаться покорить рекорд Уэйна Руни, что стало бы феноменальным достижением".

"Я знаю, что он заинтересован в персональных достижениях, но прямо сейчас ему лишь важно побеждать с командой".

"Он принял участие в Чемпионате Мира и завоевал там "Золотую бутсу", но в конце концов ты хочешь побеждать с командой, и именно на этом он полностью сосредоточен".

"Когда спустя годы он оглянется назад, он захочет видеть не только персональные достижения, но и командные", — цитирует Саутгейта Daily Mirror.


Метки Кейн, рекорды, Саутгейт, сборная Англии, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 14.11.2020 20:00

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Последние комментарии:




  1. sisyazavr 14.11.2020 20:39 # sisyazavr
    Кто смотрит матчи сборной Англии, хорошо ли справляется Саутгейт?

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  2. megamind13 14.11.2020 20:15 # megamind13
    Всяким Сан-Марино трешку отгрузит и набьет стату

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