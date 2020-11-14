Представитель Байи намекает на уход Эрика из МЮ
Представитель защитника "Манчестер Юнайтед" Эрика Байи намекнул, что его клиент может задуматься о смене клуба.
В этом сезоне Байи проигрывает конкуренцию на своей позиции Харри Магуайру, Виктору Линделефу и даже Акселю Туанзебе, а последний раз выходил на поле еще 4 октября.
Грациано Баттистини, глава агенства Promoesport, которое представляет интересы Байи, уверен, что 26-летний ивуариец непременно проявит себя, если будет играть регулярно.
"На мой взгляд, если он будет получать правильные шансы, он сможет стать важным игроком, чтобы решить проблемы их команды".
"Очевидно, если этого не произойдет, ситуацию нужно будет пересмотреть, но пока еще слишком рано говорить что-либо наверняка".
"Мои испанские партнеры, которые с ним работают, очень насторожены, но в данный момент парень сосредоточен на "Манчестер Юнайтед", — сообщил Баттистини Calciomercato.
14.11.2020 19:00
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Какие правильные шансы? Он либо травмирован был, либо форму набирал. А в оставшееся время почти всегда играл. Стеклотара похлеще Харгривза. Его только Диаби пересидел в лазарете.
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Байи смелый парень, но очень склонен к травмам. Так что срочно продать, хоть за 10-15 млн.
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Возможно не худшая идея. Физические противоборства кажется не для него, хотя физически крепкий парень. Но ломается слишком части. Жаль. Импонирует он мне. На фоне деревянной грозы греческих цыган очень гибкий и атлетичный.
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