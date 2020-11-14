Представитель Байи намекает на уход Эрика из МЮ

Эрик Байи Представитель защитника "Манчестер Юнайтед" Эрика Байи намекнул, что его клиент может задуматься о смене клуба.

В этом сезоне Байи проигрывает конкуренцию на своей позиции Харри Магуайру, Виктору Линделефу и даже Акселю Туанзебе, а последний раз выходил на поле еще 4 октября.

Грациано Баттистини, глава агенства Promoesport, которое представляет интересы Байи, уверен, что 26-летний ивуариец непременно проявит себя, если будет играть регулярно.

"На мой взгляд, если он будет получать правильные шансы, он сможет стать важным игроком, чтобы решить проблемы их команды".

"Очевидно, если этого не произойдет, ситуацию нужно будет пересмотреть, но пока еще слишком рано говорить что-либо наверняка".

"Мои испанские партнеры, которые с ним работают, очень насторожены, но в данный момент парень сосредоточен на "Манчестер Юнайтед", — сообщил Баттистини Calciomercato.


Метки Байи, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 14.11.2020 19:00

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  1. manutd-20champ 14.11.2020 20:33 # manutd-20champ
    давно пора

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  2. megamind13 14.11.2020 20:13 # megamind13
    Какие правильные шансы? Он либо травмирован был, либо форму набирал. А в оставшееся время почти всегда играл. Стеклотара похлеще Харгривза. Его только Диаби пересидел в лазарете.

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  3. vukhin2019 14.11.2020 19:31 # vukhin2019
    Байи смелый парень, но очень склонен к травмам. Так что срочно продать, хоть за 10-15 млн.

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  4. empry 14.11.2020 19:06 # empry
    Возможно не худшая идея. Физические противоборства кажется не для него, хотя физически крепкий парень. Но ломается слишком части. Жаль. Импонирует он мне. На фоне деревянной грозы греческих цыган очень гибкий и атлетичный.

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